Das Erste 22:45 bis 00:15 Dokumentation Inside Nordkorea CZ, RUS, D, LETT, CRV 2015 2016-10-19 02:10 Stereo Untertitel HDTV Merken Skurrile Einblicke in das totalitäre Nordkorea. Die Doku "Inside Nordkorea" wirft einen Blick hinter die Propagandamaschine Nordkoreas. Im Mittelpunkt steht die achtjährige Sin Mi. Regisseur Vitalij Manskij erhielt die Drehgenehmigung um das perfekte Leben in einem perfekten Staat zu zeigen. Manskij begleitete seine achtjährige Hauptdarstellerin und ihre Familie ein ganzes Jahr lang, das Drehbuch dazu schrieben die nordkoreanischen Behörden. Ein kurioser Film, der die ständige Überwachung und Zensur geschickt aufgreift und die Propaganda offenlegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Lee Zin-Mi, Yu-Yong, Hye-Yong, Oh-Gyong, Choi Song-min, Lim Soo-Yong, Su-Yong Originaltitel: V paprscích slunce Regie: Vitaliy Manskiy Drehbuch: Vitaliy Manskiy Musik: Karlis Auzans