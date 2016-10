Das Erste 21:45 bis 22:15 Magazin Plusminus Das Wirtschaftsmagazin Teure Schulfotos - Wie Korruption den gewöhnlichen Alltag erreicht / Drohende Fahrverbote für Diesel - Wie die Politik versagt hat / Geraubte Kulturgüter - Wie der illegale Antikenhandel in Deutschland floriert D 2016 2016-10-19 05:00 Stereo Untertitel HDTV Merken Geplante Themen: - Teure Schulfotos - Wie Korruption den gewöhnlichen Alltag erreicht Schulfotografen machen pro Schule über 10.000 Euro Umsatz. Das sind äußerst lukrative Aufträge. Um an diese zu kommen, bieten Fotografen den Schulen Geld oder "spenden" Computer, Tablets etc. Diese Spenden sind natürlich von den Fotografen eingepreist und werden von den Eltern bezahlt, die sich ihrerseits über teure Fotos ärgern. In Deutschland ist das die häufigste Korruptionsart und seit 2011 auch vom BGH so bewertet worden. - Drohende Fahrverbote für Diesel - Wie die Politik versagt hat In vielen Städten wie Düsseldorf, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart oder Berlin drohen wegen ständiger Überschreitung der Stickoxyd-Grenzwerte Fahrverbote. Die Deutsche Umwelthilfe hat wiederholt erfolgreich geklagt. Fahrverbote sind jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Dabei hätte die Belastung durch sauberere Diesel in den letzten Jahren sinken müssen, dank neuer strengerer Abgasnormen, z. B. Euro 6. Neueste Messungen zeigen jedoch: Viele Dieselautos mit Euro-6-Norm sind im Normalbetrieb sogar schmutziger als mancher Diesel mit Euro-5-Norm oder sogar als VW-Autos mit Schummel-Software. Dabei drückt die Politik beide Augen zu. So dürfen Autobauer eine Abschalteinrichtung für die Abgasreinigung verwenden, wenn diese den Motor vor Beschädigungen schützt. Selbst dann, wenn die Abschaltung bei mitteleuropäischen Durchschnittstemperaturen erfolgt. Also fast immer. - Geraubte Kulturgüter - Wie der illegale Antikenhandel in Deutschland floriert Neben Drogen, Waffen und Prostitution ist der illegale Handel mit geraubten Kulturgütern eine wichtige Einnahmequelle der organisierten Kriminalität, der sich nicht zuletzt auch Terroristen bedienen. Auf sechs bis acht Milliarden Euro schätzen UNESCO und die amerikanische Bundespolizei FBI den jährlichen Umsatz beim illegalen Handel mit Antiken. Als eine Drehscheibe im internationalen Handel gilt dabei Deutschland. Mehr als drei Jahrzehnte bedurfte es, um eine aus den 70er Jahren stammende UNESCO-Konvention zu ratifizieren. Und erst vor wenigen Wochen trat das neue Kulturschutzgesetz in Kraft, das Einfuhr- und Ausfuhr von Kulturgütern strenger regeln soll. "Plusminus" zeigt, wie leicht das neue Gesetz von Kriminellen umgangen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Boecker Originaltitel: Plusminus