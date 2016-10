Doris Dörries Tragikomödie erzählt von einer schwierigen Mutter-Tochter-Beziehung. Hippiemama Ingrid hat ihrer Tochter Apple neben dem kuriosen Vornamen auch den Hang zu den falschen Männern mitgegeben. Mittlerweile ist Apple fast 40, hat schon ein paar Männer hinter sich und fühlt sich einzig und allein von ihrem Hund verstanden. Mama Ingrid versucht im spanischen Torremolinos das Gefühl aus den 70ern wieder aufleben zu lassen. Doch die einstige Hippiekommune hat sich in eine Touristenhölle verwandelt. Vor Ort setzt sich Ingrid mit ihrer Vergangenheit auseinander. Als Tochter Apple in Spanien eintrifft, um ihre Mutter zu besuchen, erlebt sie eine große Überraschung. - Überzeugende Verfilmung ihres eigenen Romans. Mit Axel Prahl und Hinnerk Schönemann auch in den Nebenrollen stark besetzt. Als Hippiemama überzeugt Hannelore Elsner. Nadja Uhl spielt die Tochter. Der Film wurde fürs TV um eine halbe Stunde gekürzt. In Google-Kalender eintragen