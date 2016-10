Das Erste 20:15 bis 21:40 Drama Terror - Ihr Urteil D 2016 2016-10-17 20:15 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sie stimmen ab!



"Meine Damen und Herren, Sie sind heute dazu aufgerufen, Schöffen bei einem deutschen Gericht zu sein … Bitte nehmen Sie diese Verantwortung ernst!" Burghart Klaußner wendet sich in seiner Rolle als Vorsitzender Richter gleich an uns, das Fernsehpublikum. Die ungewöhnliche Eröffnung hat ihren Grund in einem ungewöhnlichen Vorhaben: Wir Zuschauer sollen abstimmen, wie das Gericht entscheiden soll, online oder per Telefon. Abhängig vom Ausgang dieser Abstimmung wird das Ende des Films ausfallen.



Ferdinand von Schirach gelang mit der Theatervorlage "Terror" eine viel diskutierte Abhandlung über moralische und juristische Aspekte eines Militäreinsatzes gegen Selbstmordattentäter. Der Plot: Ein Bundes­wehrpilot schießt auf eigene Verantwortung eine Passagiermaschine ab, die ein Entführer in ein vollbesetztes Stadion steuern wollte. Nun steht der Soldat wegen 164-fachen Mordes vor Gericht.



Ehrenhafter Einsatz oder 164-facher Mord?



Darf man also das Leben von einigen Menschen opfern, um das von vielen zu retten? Neu ist dieses moralische Dilemma nicht, angesichts der Bedrohung durch den Terror aber aktuell wie nie. Politik und Justiz sind sich noch nicht einig, wie in einem solchen Fall zu verfahren wäre. Das Bundesverfassungsgericht erklärte 2006 ein Gesetz für nichtig, das in extremen Fällen die "Abschussbefugnis" regeln sollte. Doch wie würden die betroffenen Piloten heute tatsächlich handeln? Und wie wäre ihr Handeln zu bewerten, nach Gewissens­fragen oder nach Gesetzestext?



Stark besetzt, dezent gespielt



Die Inszenierung der TV-Adaption des Theaterstücks ist karg, Schauspielstars wie Martina Gedeck, Florian David Fitz und Lars Eidinger agieren uneitel. Gut so, denn der Stoff ist brisant genug, um in den Bann zu ziehen, die Dialoge prägnant und glaubwürdig geschrieben. "Wir haben uns um große Neutralität bemüht", sagt Regisseur Lars Kraume, "die Kamera behandelt alle Figuren gleich, ohne sie zu bewerten."



Ob das stimmt, wäre eine eigene Abstimmung wert. Doch sehenswert ist das TV-Ereignis allemal. Nachdem das Publikum die Bewertung übernommen hat, verkündet Frank Plasberg um 21.40 Uhr in "Hart aber fair" das Ergebnis und zeigt das gewählte Finale. Übrigens: Online können Sie anschließend auch das alternative Ende sehen, das nicht ausgestrahlt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burghart Klaußner (Vorsitzender Richter) Martina Gedeck (Staatsanwältin Frau Nelson) Florian David Fitz (Angeklagter Lars Koch) Lars Eidinger (Verteidiger Herr Biegler) Jördis Triebel (Nebenklägerin Franziska Meiser) Rainer Bock (Lauterbach) Originaltitel: Terror - Ihr Urteil Regie: Lars Kraume Drehbuch: Ferdinand von Schirach, Oliver Berben, Lars Kraume Kamera: Jens Harant Musik: Julian Maas, Christoph M. Kaiser Altersempfehlung: ab 6