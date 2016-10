Das Erste 23:35 bis 00:20 Porträt Deutschland, deine Künstler Katrin Sass D 2016 2016-10-16 03:55 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Frauen, die Katrin Sass spielt, vergisst man nicht so schnell. Obwohl es fast nie die starken Frauen sind, wenig aufregend und ohne den Schwung, unbedingt gefallen zu wollen. So wurde sie in der DDR zu einer der beliebtesten Schauspielerin und schließlich, fast schleichend, zu einem gesamtdeutschen Filmstar. Derzeit ist sie als Sängerin Dunja Hausmann in der preisgekrönten ARD-Familiensaga "Weissensee" zu erleben. Die vierte Staffel wird gerade vorbereitet. Das Filmporträt in der Reihe "Deutschland deine Künstler" begleitet Katrin Sass bei Dreharbeiten an der Ostsee und im kanadischen Halifax. Die Schauspielerin erzählt von den Höhen und Tiefen ihres Künstlerlebens, von ihrer Euphorie über das Ende der DDR und dem gleichzeitigen Verlust ihrer Popularität, von ihrer Alkoholkrankheit, die sie fast das Leben kostete, und dem Glück ihres Comebacks durch den Film "Good Bye Lenin", der in vielen Ländern zu sehen war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutschland, deine Künstler Regie: Lutz Pehnert