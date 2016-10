Das Erste 19:20 bis 20:00 Magazin Weltspiegel Auslandskorrespondenten berichten Shanghai/iChina: Wenn der Immobilienmarkt "in Flammen" steht / Mittelmeer: Fregatte Augsburg gegen den IS / Santander/Spanien: Die intelligenteste Stadt Europas / Indien: Muttermilchspende in der Märchenstadt D 2016 2016-10-16 23:20 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Geplante Themen: - Shanghai/China: Wenn der Immobilienmarkt "in Flammen" steht Wie Feng aus Shanghai, 31 Jahre alt, will heiraten und deshalb, wie die meisten Chinesen eine Wohnung kaufen. Der Makler bietet ihm eine kleine, abgenutzte, eher schäbige Wohnung im Schatten von Bürotürmen an: für über eine Million Euro. Keine Seltenheit in den Innenstädten der chinesischen Metropolen, wo die Immobilienpreise seit Jahren rasant steigen. Aber jetzt gehen sie durch die Decke. In Shanghai sind die Wohnungspreise allein in diesem Jahr um bis zu 30 Prozent gestiegen. Während Normalverdiener an dieser Entwicklung verzweifeln, greifen Spekulanten weiter zu, in der Hoffnung, dass die Immobilienparty weitergeht. Experten warnen bereits vor einer gewaltigen Blase, die in Chinas Mega-Citys wie Shanghai oder Peking platzen könnte. Bei der Bedeutung des Immobilienmarktes für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wären die Schockwellen wohl auch weit über Chinas Grenzen hinaus zu spüren. Autor: Mario Schmidt, ARD Peking - Mittelmeer: Fregatte Augsburg gegen den IS Awacs-Aufklärungsflugzeuge der Nato mit deutschen Besatzungsmitgliedern werden demnächst auch im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) eingesetzt. Bereits zum zweiten Mal hat Frankreich die deutsche Fregatte "Augsburg" als Geleitschutz für den Flugzeugträger "Charles de Gaulle" angefordert. Im östlichen Mittelmeer schützt die "Augsburg" mit 200 Mann Besatzung das französische Schiff, dessen Kampfflugzeuge IS-Ziele in Syrien und im Irak angreifen. Nach den Terroranschlägen von Paris im November 2015 hatte der Bundestag den Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte beschlossen. Deutschland und Frankreich wollen militärisch stärker zusammenrücken. Über die Arbeit der Bundeswehrsoldaten berichtet Ralph Gladitz exklusiv von der deutschen Fregatte. Autor: Ralph Gladitz, ARD München - Santander/Spanien: Die intelligenteste Stadt Europas Die Mülltonne quengelt, dass sie voll ist und geleert werden will. Freie Parkplätze bieten sich Autofahrern an und Sensoren entscheiden, ob Rasenflächen gesprengt werden. Santander ist schon weit, was die Vernetzung einer Stadt mit Sensoren und eine kontinuierliche Datenauswertung betrifft, und gilt damit als eine "Smart City", eine intelligente Stadt, die bestvernetzte Europas. Delegationen aus aller Welt informieren sich vor Ort über das Projekt. Und die Menschen? Die Bürger können mit Apps Probleme wie eine defekte Straßenleuchte melden und in Echtzeit verfolgen, wie ihr Hinweis verfolgt und erledigt wird. Doch wie steht es mit dem Datenschutz und welche Gefahren drohen, wenn sich Hacker des Systems bemächtigen? Autor: Stefan Schaaf, ARD Madrid - Udaipur/Indien: Muttermilchspende in der Märchenstadt Udaipur, im Süden des Bundesstaats Rajasthan ist wegen seiner Paläste und Seen bekannt als die indische Märchenstadt. Doch die traumschöne Kulisse hatte auch eine dunkle Seite. Vor Jahren wurde einer der Seen als "Blut-See" bekannt, weil in ihm viele weibliche Föten und Babyleichen gefunden wurden; auch in Indien zählen männliche Nachfahren mehr. "Nicht wegschmeißen, sondern herbringen!" Unter diesem Motto gründete ein Guru dann ein Waisenhaus für weibliche Frühchen und Säuglinge, um die Mädchen vor diesem grausamen Schicksal zu bewahren - mit Erfolg. Damit die Waisenkinder und auch Kinder, deren Mütter keine Milch haben, gut ernährt werden, gibt es als Ergänzung jetzt eine Muttermilchbank. Mütter spenden ihre Milch, die dann an bedürftige Säuglinge weitergegeben wird. Das Modell macht in ganz Indien Schule. Autor: Markus Spieker, ARD Neu Delhi In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Natalie Amiri Originaltitel: Weltspiegel