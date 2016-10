Das Erste 17:30 bis 18:00 Reportage Gott und die Welt Andreas Leben nach dem Wachkoma - Heiraten wäre das Schönste D 2016 2016-10-18 21:30 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Schon als Jugendliche träumt Andrea davon, in einem champagnerfarbenen Brautkleid vor den Traualtar zu treten. An Verehrern fehlt es dem hübschen Mädchen nicht. Doch dann verunglückt Andrea in der Nähe von Landshut bei einem Autounfall. Mit schwersten Gehirnverletzungen wird sie notoperiert und fällt ins Koma. Die Verletzungen sind so gravierend, dass die Ärzte vorschlagen, die lebenserhaltenden Maßnahmen nicht mehr zu verlängern. Doch Andreas Eltern weigern sich: "Ob Andrea geht, entscheidet der da oben!", erklären sie und holen ihre Tochter nach Hause. Drei Jahre später passiert das Unfassbare: Eines Nachts erwacht Andrea aus dem Koma. Unzählige Therapien später hat sie fast alles neu gelernt: schlucken, reden, alleine essen. Und sie kann am Arm ihres Vaters kurze Strecken gehen. Das Wichtigste in ihrem Leben aber ist Ludwig. Sie hat ihn in einer Behindertenwerkstatt in Landau an der Isar kennengelernt und sich in ihn verliebt. Wieder träumt Andrea von einer Hochzeit, in einem wunderschönen Brautkleid mit Schleier und Perlen. Obwohl ihre Eltern und Geschwister skeptisch sind, lässt sich Andrea nicht von ihrem großen Ziel abbringen. Wie ernst es dem Bräutigam mit dem Bund fürs Leben ist, weiß sie allerdings nicht ganz genau. Er wird doch nicht etwa einen Rückzieher machen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gott und die Welt Regie: Josefine Neustadler und Claudia Wörner