Das Erste 16:15 bis 17:00 Kochen Land und lecker Wer kocht das beste Landmenü? Lecker Lammfleisch und Ziegenkäse D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken In der vierten Folge rollt der "Land und lecker"-Bus Richtung Siegerland. Auf dem Hof Kalteiche lebt seit dem Jahr 2010 Ricarda Kühn mit ihrem Mann und zwei Kindern. Die Familie hat einen sehr ungewöhnlichen Umzug hinter sich, denn sie sind mit "Kind und Kegel" und 80 Schafen umgesiedelt. Diese grasen heute zufrieden neben den rund 100 Ziegen und sorgen für viel leckeren Käse. Die Kühns haben eine kleine Käserei, denn Matthias Kühn ist nicht nur Landwirt, sondern hat das Handwerk des Käsemachens unter anderem auf einer Schweizer Alp gelernt. Heute macht die Familie Käse im Siegerland - ein Traum ist wahr geworden. Gastgeberin Ricarda Kühn tanzt gerne auch mal aus und nach der Reihe. Wenn sie Zeit hat, setzt sie ihren Cowboyhut auf, schlüpft in Jeans und Stiefel und studiert zu Country-Musik ausgefallene Choreografien ein. Na, das kann ja ein unterhaltsamer Ausflug aufs Land werden. Garantiert mit lecker Ziegenkäse! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Land und lecker

Jetzt im TV Wunderschön!

Reise

3sat 15:00 bis 16:30

Seit 84 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 15:00 bis 17:00

Seit 84 Min. Lenas Ranch

Trickserie

KI.KA 15:50 bis 16:35

Seit 34 Min. Verdachtsfälle

Dokusoap

RTL 16:00 bis 17:00

Seit 24 Min.