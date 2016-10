Das Erste 01:00 bis 02:28 Komödie Altweibersommer D 2000 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken 10.000 Mark - so viel würde es Erika Kornfeld (Christa Berndl) kosten, sich nach einer länger zurückliegenden Krebsoperation einer Brustrekonstruktion zu unterziehen. Dieses Geld hat die 65-jährige Rentnerin allerdings nicht und weder die Dame von der Krankenkasse (Christine Neubauer) noch ihre Angehörigen zeigen viel Verständnis für ihren Wunsch, wieder eine "ganze Frau" zu sein. Ganz anders Erikas beste Freundinnen Dorle (Doris Schade) und Ilse (Anaid Iplicjian). Diese sind fest entschlossen, ihr finanziell unter die Arme zu greifen. Mit allerlei raffinierten Tricks und einer ordentlichen Portion Chuzpe war es den Lebenskünstlerinnen schon immer gelungen, sich trotz schmalem Konto etwas zu gönnen. Nun machen die Seniorinnen sich daran, mit kleinen Jobs Erikas Operation zu finanzieren: Sie vermieten ihren alten Ford Taunus als Werbefläche, verkaufen Häkeldeckchen oder preisen Inkontinenz-Höschen an. Aber aller Ideenreichtum ist umsonst, sie bekommen das Geld bis zum anvisierten OP-Termin nicht zusammen. In dieser Situation entwickeln Ilse und Dorle eine erstaunliche kriminelle Energie, um die fehlende Summe doch noch aufzutreiben: Mit einer Pistole aus Keksteig und Schokoglasur rauben sie ein Casino aus. Das bringt zwar jede Menge Kohle, zugleich aber lässt großer Ärger nicht lange auf sich warten. Denn während Erika in dem sympathischen Fred (Gerd Wameling) noch einmal den richtigen Mann zu finden scheint, lässt sich ausgerechnet die lässige Ilse von dem windigen Charmeur Karl (Manfred Andrae) den Kopf verdrehen. Aber für Erika stellt sich irgendwann sowieso die Frage, ob sie für ihr spätes Glück wirklich eine neue Brust braucht. Drei rüstige Rentnerinnen bilden in der herzerfrischenden Tragikomödie "Altweibersommer" ein ungewöhnliches Heldinnentrio. Mit List und Witz meistern diese Seniorinnen ihr Leben und lassen sich auch von bitteren Rückschlägen nicht unterkriegen. Ohne Sentimentalität und mit feinem Humor zeichnet die Regisseurin und Drehbuchautorin Martina Elbert ein realistisches Bild vom Älterwerden. Für die Hauptrollen konnte sie drei gestandene Charakterdarstellerinnen gewinnen: die bayerische Volksschauspielerin Christa Berndl, die Fassbinder-Darstellerin Doris Schade und die renommierte Bühnen- und Fernsehschauspielerin Anaid Iplicjian. In einem Gastauftritt mit dabei: Christine Neubauer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christa Berndl (Erika Kornfeld) Doris Schade (Dorle Pfaffel) Manfred Andrae (Karl) Gerd Wameling (Fred) Mambo Kurt (Mambo Kurt) Paul Kuhn (Paul Kuhn) Anaid Iplicjian (Ilse Strauss) Originaltitel: Altweibersommer Regie: Martina Elbert Drehbuch: Martina Elbert Kamera: James Jacobs Musik: Roland Merz