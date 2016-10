Das Erste 03:20 bis 04:53 Krimi Der Pathologe - Mörderisches Dublin Eine Frau verschwindet GB, IRL 2013 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach einer Entziehungskur versucht der Pathologe Quirke (Gabriel Byrne), wieder Fuß zu fassen. Der trockene Alkoholiker kämpft tapfer dagegen, wieder rückfällig zu werden, als überraschend seine Tochter Phoebe (Aisling Franciosi) bei ihm anklopft. Seit zehn Tagen hat sie nichts von ihrer Kommilitonin April gehört und ist beunruhigt. Quirke kennt zufällig Aprils Bruder Oscar Latimer (Aidan McArdle), doch der namhafte Gynäkologe hat keinen Kontakt mehr zu seiner Schwester. Ihr Verbleib scheint ihn nicht sonderlich zu interessieren. Auch Aprils Mutter Celia (Dearbhla Molloy) und ihr Onkel, ein hochrangiger Minister (Ian McElhinney), reden nur ungern über sie. Das schwarze Schaf der Familie brachte die vornehmen Latimers schon öfter in Verruf. In der Wohnung der Vermissten entdeckt Quirke Blutspuren, die darauf hindeuten, dass April abgetrieben hat. Trotz der Mauer des Schweigens, die ihm bei ihrer Familie entgegenschlägt, ermittelt er mit Hilfe von Inspector Hackett (Stanley Townsend) weiter. Was seine Recherchen ans Tageslicht zerren, hat weitreichende Konsequenzen - bis in die Dubliner High Society hinein. Im bewegenden Finale der dreiteiligen BBC-Krimireihe nach einem Bestseller von John Banville alias Benjamin Black laufen die Fäden zusammen. Quirke kann das Eis zwischen sich und seiner Tochter brechen, setzt aber seinen selbstzerstörerischen Weg fort. Die Wahrheit über seine Herkunft, die der Stiefvater ihm auf dem Sterbebett preisgibt, ist kein wirklicher Trost. Die Rolle des eigenwilligen Pathologen markiert einen Höhepunkt in der langen Schauspielkarriere des Iren Gabriel Byrne, der schon in David Cronenbergs "Spider" und in "Miller's Crossing" von den Coen-Brüdern herausragende Leistungen zeigte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabriel Byrne (Quirke) Michael Gambon (Richter Garret Griffin) Aisling Franciosi (Phoebe Griffin) Nick Dunning (Malachy Griffin) Stanley Townsend (Inspector Hackett) Brian Gleeson (Sinclair) Aidan McArdle (Oscar Latimer) Originaltitel: Quirke Regie: Jim O'Hanlon Drehbuch: Conor McPherson Kamera: Ruairi O'Brien Musik: Rob Lane