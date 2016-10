Das Erste 13:00 bis 14:30 Serien Die Alpenklinik - Liebe heilt Wunden D, A 2010 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Großeinsatz in der Alpenklinik: Eine hochschwangere Frau will einem abgestürzten Paragleiter helfen und verletzt sich dabei schwer. Dr. Daniel Guth kann nur ihr Baby retten. Während er mit der Klinikmanagerin Miriam den Vater des Kindes sucht, verliebt sich die Oberärztin Dr. Linda Singer in den ihr anvertrauten Extremsportler. Als die Freundin von Miriams Sohn mit Bauchkrämpfen zusammenbricht, vermutet Dr. Guth eine Erbkrankheit. Auch mit der Fotografin Nadja, die ihren Bruder, Bürgermeister Rosner, besucht, scheint gesundheitlich etwas nicht zu stimmen. - Peter Sämann inszenierte den fünften Teil der erfolgreichen Reihe um den fähigen Arzt Dr. Daniel Guth als mitreißende Berg- und Talfahrt der Gefühle. Die Hauptrollen in dem Drama spielen Erol Sander, Saskia Valencia, Timothy Peach, Barbara Wussow und Beate Maes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erol Sander (Dr. Daniel Guth) Saskia Valencia (Miriam Berghoff-Guth) Katerina Jacob (Hertha) Beate Maes (Dr. Linda Singer) Bernhard Bettermann (Dr. Florian Ressler) Barbara Wussow (Nadja) Albert Fortell (Anton Rosner) Originaltitel: Die Alpenklinik Regie: Peter Sämann Drehbuch: Susanne Freund Kamera: Claus Peter Hildenbrand Musik: Otto M. Schwarz Altersempfehlung: ab 6