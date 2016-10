Das Erste 09:00 bis 09:30 Kinderserie Die Pfefferkörner Folge: 131 Abschied tut weh D 2014 Stereo Untertitel HDTV Wieder da Live TV Merken Die Pfefferkörner müssen sich von Nina trennen, deren Familie nach Italien auswandert. Max fällt der Abschied so schwer, dass er auf der letzten Fährfahrt nicht dabei ist. Da herrscht plötzlich helle Aufregung an Bord: Mehrere Passagiere sind bestohlen worden und auch Ninas Portemonnaie ist weg. Die ersten Ermittlungen verlaufen im Sand, die Hauptverdächtigen erweisen sich als unschuldig - und frustriert erklärt Jessi die Pfefferkörner für tot. Da steht ihr plötzlich ein Mädchen im Hauptquartier gegenüber: Ceyda, die Tochter der Fährschifferin. Sie hat, gemeinsam mit ihrem Bruder Anton, auf der Brücke gestanden und glaubt, zur Aufklärung der Diebstähle beitragen zu können. Jessi ist stinksauer: So schnell ist Nina nicht ersetzbar. Luis jedoch gibt der selbstbewussten Ceyda eine Chance. Der Fall lässt ihn nicht los. Warum hat die Polizei in den Taschen der Passagiere nichts gefunden? Eine vielversprechende Spur führt alte und neue Pfefferkörner noch einmal auf die Fähre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emilio Sanmarino (Luis de Lima Santos) Martha Fries (Jessi Amsinck) Carolin Garnier (Nina Pellicano) Bruno Alexander (Max Paulsen) Markus Knüfken (Alexander Amsinck) Özgür Karadeniz (Erol Cengiz) Doris Kunstmann (Magdalena Paulsen) Originaltitel: Die Pfefferkörner Regie: Klaus Wirbitzky Drehbuch: Anja Jabs Kamera: Uwe Neumeister Musik: Mario Schneider