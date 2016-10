Das Erste 07:10 bis 07:35 Reportage Paula und die wilden Tiere Was macht das Känguru im Baum? D 2012 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Paula ist in Australien, im Land der Kängurus. Hier macht sie sich auf die Suche nach einem ganz besonderen Tier: Es lebt im Baum, kann nicht richtig hüpfen, ist aber dennoch ein Känguru - ein "Baumkänguru" nämlich. Warum aber lebt das Känguru im Baum? Zwischen den Ästen findet es die Nahrung, die es braucht: Die frischen grünen Blätter kann es in den Baumkronen in Sicherheit und vollkommen ungestört vor Feinden futtern. Deswegen allerdings ist es auch gar nicht so einfach, das Tier im Regenwald zu entdecken. Gut, dass Paula einen Plan hat und Margit besucht. Sie ist eine absolute Expertin in Sachen Baumkänguru. Sie betreut auch Dorothy, ein erblindetes Baumkänguru. Dieses ganz besondere Tier kann Paula in einem Gehege genauestens unter die Lupe nehmen. Baumkängurus haben starke Arme und Beine und auch die langen Krallen helfen ihnen beim Klettern. Denn interessanterweise sind Baumkängurus etwas tollpatschige Kletterer und müssen das erstmal richtig lernen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Paula Paulussen Originaltitel: Paula und die wilden Tiere Regie: Anja Radler Drehbuch: Anja Radler Musik: Harald Reitinger, Uli Fischer