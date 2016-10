Disney Channel 15:55 bis 16:25 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Der große Familienwettstreit USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Der alljährliche große Familienwettstreit, eine Reihe von sportlichen Wettkämpfen, die von kompletten Familien ausgetragen werden, steht an. Dem Sieger winkt ein Tänzchen mit Malina. Kuzco ist begeistert, nur dass für seine Familie eher der Spaß als das Siegen zählt. Kuzco lässt sich kurzerhand von Kronks Athletensippe adoptieren, die traditionell seit Jahren alle Preise abräumt. Wird das gut gehen...? Der alljährliche große Familienwettstreit steht an, eine Reihe von sportlichen Wettkämpfen, die von kompletten Familien ausgetragen werden. Dem Sieger winkt ein Tänzchen mit Malina. Kuzco ist begeistert, nur dass für seine Familie eher der Spaß als das Siegen zählt. Kuzco lässt sich kurzerhand von Kronk?s Athletensippe adoptieren, die traditionell seit Jahren alle Preise abräumt. Wird das gut gehen...? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott Musik: Michael Tavera

