Disney Channel 14:00 bis 14:30 Comedyserie Liv und Maddie Folge: 19 Alte Bekannte USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Maddie weigert sich, Diggie offiziell als ihren festen Freund zu bezeichnen, bis Livs ehemalige Schauspielkollegin aus "Sing It Loud!" mit ihm flirtet. In der Zwischenzeit lernt Karen auf Petes Klassentreffen seine wunderschöne Ex-Freundin kennen. Schauspieler: Dove Cameron (Liv Rooney / Maddie Rooney) Joey Bragg (Joey Rooney) Tenzing Norgay Trainor (Parker Rooney) Kali Rocha (Karen Rooney) Benjamin King (Pete Rooney) Jimmy Bellinger (Artie Smalls) Emmy Buckner (Liv 2) Originaltitel: Liv and Maddie Regie: Andy Fickman Drehbuch: Johnathan McClain, Kali Rocha Kamera: Tony Yarlett Musik: Michael Corcoran, Eric Goldman