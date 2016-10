Disney Channel 00:05 bis 00:30 Comedyserie Die Goldbergs Folge: 21 Zeit der Dunkelheit USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem Erica (Hayley Orrantia) von ihrem neuen Freund Drew Kemp (Tyler Stokes) verlassen wurde, ist sie am Boden zerstört. Nicht einmal ihrer Mutter Beverly (Wendi McLendon-Covey) gelingt es, sie zu trösten. Ausgerechnet Murray (Jeff Garlin) findet bei seiner Tochter die richtigen Worte. In der Zwischenzeit gerät Barry (Troy Gentile) völlig in den Bann eines neuen Videospiels. Das geht soweit, dass er, um genug Münzen zusammenzubekommen, Pops (George Segal) und Adam (Sean Giambrone) anpumpt und sogar bestiehlt. Es wird höchste Zeit, den Wahnsinn zu stoppen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wendi McLendon-Covey (Beverly Goldberg) Sean Giambrone (Adam Goldberg) Troy Gentile (Barry Goldberg) Hayley Orrantia (Erica Goldberg) George Segal (Albert 'Pops' Solomon) Jeff Garlin (Murray Goldberg) Luke Benward (Bruce) Originaltitel: The Goldbergs Regie: Roger Kumble Drehbuch: Stacey Harman, Andrew Secunda, Kristopher Valentine Musik: Michael Wandmacher