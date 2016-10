Disney Channel 15:55 bis 16:25 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse König der Schlagzeilen / Des Königs neues Kätzchen USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Kuzco erfindet Reportagen und übernimmt von Malina die Leitung der Schulzeitungsrollen-Redaktion. Malina kehrt der Redaktion bald den Rücken. Kuzco will aus schlechtem Gewissen Malinas letzte Schlagzeile "Kuzco fliegt zur Sonne" wahr werden lassen. (b) Jeder Schüler soll sich eine Woche lang verantwortungsvoll um ein Kätzchen kümmern. Kuzco füttert sein Kätzchen und geht aus. Die Mieze wird von Yzma in einen Jaguar verwandelt und reißt aus. Kuzco erfindet Reportagen und übernimmt von Malina die Leitung der Schulzeitungsrollen-Redaktion. Malina kehrt der Redaktion bald den Rücken. Kuzco will aus schlechtem Gewissen Malinas letzte Schlagzeile ,Kuzco fliegt zur Sonne' wahr werden lassen. Sie kann ihn gerade noch aus einer explodierenden Rakete zerren... Jeder Schüler soll sich eine Woche lang verantwortungsvoll um ein Kätzchen kümmern. Kuzco füttert sein Kätzchen und geht aus. Die Mieze wird von Yzma in einen Jaguar verwandelt und reißt aus. Auf der Suche wird Kuzco von seiner Jaguar-Mieze vor einer Wildtier-Attacke gerettet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott Drehbuch: Mark Seidenberg