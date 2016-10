Disney Channel 22:10 bis 22:40 Comedyserie Immer wieder Jim Haus zu verkaufen USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Jim und Cheryl sind gespannt: Sie werden bald neue Nachbarn bekommen, denn das Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht zum Verkauf. Doch die Neugier weicht bald blankem Entsetzen - ausgerechnet die Devlins interessieren sich für das Haus... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Belushi (Jim) Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Tim Bagley (Tim Devlin) James Kiriyama-Lem (House Inspector) Originaltitel: According to Jim Regie: Philip Charles Mackenzie Drehbuch: Sylvia Green Kamera: Tony Askins Musik: James Belushi