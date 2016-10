Disney Channel 13:30 bis 14:00 Comedyserie Liv und Maddie Folge: 14 Verehrter Joey USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Maddie versucht Willow aus ihrem Softball-Spieltief zu helfen, damit sie es beide ins Schulteam schaffen. Unterdessen will Liv in ihrem Werwölfe-im-Weltall-Kostüm Fotos machen, doch die Werwolfohren und die künstlichen Zähne machen ihr Schwierigkeiten und ihr Auftritt in einer lokalen Kochsendeung steht kurz bevor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dove Cameron (Liv Rooney / Maddie Rooney) Joey Bragg (Joey Rooney) Tenzing Norgay Trainor (Parker Rooney) Kali Rocha (Karen Rooney) Benjamin King (Pete Rooney) Emmy Buckner (Liv 2) Jessica Marie Garcia (Willow) Originaltitel: Liv and Maddie Regie: Andy Fickman Drehbuch: John Peaslee Kamera: Tony Yarlett Musik: Michael Corcoran, Eric Goldman