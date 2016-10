Disney Channel 20:15 bis 21:00 Serien Finding Carter Folge: 34 Schuldig? USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Neue Folge Merken Nach Seth Tod kümmern sich alle um Bird, die am Boden zerstört ist. Carter ist überzeugt davon, dass Seth die Drogen von Ben hatte und bitte Jared, der Polizei nicht zu sagen, dass Ben auf der Party gedealt hat. Erst als Bird ihr erzählt, dass es Jared und nicht Ben war, der Seth die Pillen verkauft hat, glaubt sie an Bens Unschuld. Als sie auch noch erfährt, dass Jared Ben sogar zum Drogenverkauf gezwungen hat, macht sich mit Max auf die Suche nach Beweisen für Jareds Schuld... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Prescott (Carter Wilson / Stevens) Cynthia Watros (Elizabeth Wilson) Anna Jacoby-Heron (Taylor Wilson) Zac Pullam (Grant Wilson) Alex Saxon (Max) Milena Govich (Lori Stevens) Jesse Henderson (Gabe) Originaltitel: Finding Carter Regie: Jeff Melman Drehbuch: Heather Thomason Kamera: Bradford Lipson Musik: Jacob Yoffee Altersempfehlung: ab 12