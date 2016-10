Disney Channel 15:25 bis 15:55 Trickserie Phineas und Ferb Der gordische Knoten / Gedankentausch USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Phineas, Ferb und ihre Freunde versuchen, einen gordischen Knoten zu knoten und zu entknoten. Währenddessen versucht Candace herauszufinden, was sich in Jeremys Mini Safe befindet. (b) Die Phineas-Truppe stimmt einer Gedankentauschreise mit Aliens zu, jedoch bringt sie das in mächtige Schwierigkeiten. Währenddessen hat Doofenschmirtz eine Square Dancing Verabredung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Sue Perrotto, Robert F Hughes, Dan Povenmire Drehbuch: Dani Vetere, Martin Olson, Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire Altersempfehlung: ab 6