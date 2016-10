Disney Channel 13:30 bis 14:00 Comedyserie Liv und Maddie Folge: 12 Maddie und ihr Daddy? USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Maddie und Pete wollen als Team an einem Basketball-Turnier teilnehmen, bis Maddie auf die Idee kommt, dass Joeys neuer Fitness-Trainer Bernard (gespielt von Basketballprofi Dwight Howard) möglicherweise der bessere Partner für Maddie wäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dove Cameron (Liv Rooney / Maddie Rooney) Joey Bragg (Joey Rooney) Tenzing Norgay Trainor (Parker Rooney) Kali Rocha (Karen Rooney) Benjamin King (Pete Rooney) Emmy Buckner (Liv 2) Dwight Howard (Bernard) Originaltitel: Liv and Maddie Regie: Andy Fickman Drehbuch: John D. Beck, Ron Hart Kamera: Donald A. Morgan Musik: Michael Corcoran, Eric Goldman