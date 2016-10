Disney Channel 09:20 bis 09:50 Trickserie Phineas und Ferb Folge: 15 Der Hochzeitstag USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas' und Ferbs Vater hat den Hochzeitstag vergessen. Also bereiten die Kids eine Überraschung für Mom und Dad vor und organisieren ein Wiedervereinigungskonzert der Lieblingsband ihrer Eltern. Auch der fiese Dr. Doofenschmirtz plant eine Party: Seine Tochter Vanessa hat Geburtstag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff 'Swampy' Marsh Altersempfehlung: ab 6