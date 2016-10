Disney Channel 23:25 bis 23:55 Comedyserie Golden Girls Dinner für eine Leiche USA 1991 HDTV Merken Bei einem 'Murder Mystery Weekend', das Blanche organisiert hat, gibt es plötzlich einen echten Toten. Und Blanche wird als Mörderin verdächtigt. Dorothy, Sophia und Rose begleiten Blanche bei dem 'Murder Mystery Weekend', das sie für das Museum organisiert hat. Blanche hofft, dabei eine gute Figur zu machen und so eine Stelle als Assistentin von Direktor Nesbitt zu bekommen. Allerdings hat sie eine Rivalin: Posey McGlinn. Bei einem 'Murder Mystery Weekend', das Blanche organisiert hat, gibt es plötzlich einen echten Toten. Und Blanche wird als Mörderin verdächtigt. Dorothy, Sophia und Rose begleiten Blanche bei dem 'Murder Mystery Weekend', das sie für das Museum organisiert hat. Blanche hofft, dabei eine gute Figur zu machen und so eine Stelle als Assistentin von Direktor Nesbitt zu bekommen. Allerdings hat sie eine Rivalin: Posey McGlinn. Nachdem Dorothy in einem beeindruckenden Monolog die Lösung des ihnen aufgetragenen Kriminalfalles vorträgt, verabredet sich Blanche mit Nesbitt auf ihrem Zimmer. Doch statt eines romantischen Abenteuers erwartet Blanche diesmal ein richtiger Mordfall - mit ihr selbst in der Rolle der Hauptverdächtigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Estelle Getty (Sophia Petrillo) Rue McClanahan (Blanche Devereaux) Betty White (Rose Nylund) Beatrice Arthur (Dorothy Petrillo Zbornak) Tony Plana (Alvarez) Claudette Sutherland (Posey) Todd Susman (Marlowe) Originaltitel: The Golden Girls Regie: Lex Passaris Drehbuch: Susan Harris, Tom Whedon Musik: Andrew Gold