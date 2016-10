Disney Channel 20:15 bis 21:00 Serien Gilmore Girls Scherbenhaufen USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Mexiko nervt: Von ihrer Hochzeitsreise bringt Lane einen Darmparasiten und ein Souvenir mit - und von Sex will sie nichts mehr wissen. Luke fällt es schwer, T.J. und Liz zu gestehen, dass sich seine Verlobte entlobt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Sean Gunn (Kirk Gleason) Kathleen Wilhoite (Liz Danes) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, Rebecca Rand Kirshner Kamera: John C. Flinn III Musik: Sam Phillips