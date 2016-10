Disney Channel 09:25 bis 09:55 Trickserie My Little Pony Folge: 126 Rarity für Euch USA, CDN 2016 Dolby 16:9 HDTV Neue Folge Merken Rarity will am Abend ihre neue Boutique in Canterlot eröffnen, aber ein Problem jagt das nächste. Der Vermieter erpresst sie, es gibt Waschbären im Keller, über dem Laden ist ein Club und die Verkäuferin ist krank - wie soll am Abend eine perfekte Boutiqie ihre Türen öffnen? Zum Glück kann sich Rarity auf ihre besten Freundinnen verlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Little Pony: Friendship Is Magic Regie: Denny Lu, Tim Stuby, Jim Miller Drehbuch: Nick Confalone Musik: William Anderson