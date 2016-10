Disney Channel 23:25 bis 23:50 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Baby und sein Baby USA 2006 Stereo HDTV Merken J.D. und Kim müssen sich für oder gegen das Kind entscheiden. Weder eine Liste des Für und Wider, noch ein Münzwurf oder ein inneres Gefühl erleichtert ihnen die Entscheidung ... Carlas Wehen setzen ein, und Turk ist eifrig bemüht, alles Notwendige zu erledigen. Doch was er auch für Carla tun will, es misslingt, sodass Elliot schließlich die Aufgabe übernimmt, Carla zu unterstützen. Kurz bevor Turk die Geburt seines Kindes verpasst, erscheint Dr. Kelso als rettender Engel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (Hausmeister) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Gail Mancuso Drehbuch: Neil Goldman Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens