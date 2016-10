Disney Channel 20:15 bis 21:55 Fantasyfilm Zwexies - Die Zwillingshexen USA 2005 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Coventry herrscht Dunkelheit - eine Macht, die Licht und Seelen jener verschlingt, die ihr begegnen. Doch an Halloween wird ein Hexen-Zwillingspaar geboren, die Kräfte haben, mit denen sie das Licht zurückbringen können. Die Dunkelheit macht Jagd auf die Kinder; um ihr Leben zu schützen, werden die Zwexies getrennt und aus ihrer Dimension in unsere Welt gebracht. Erst 21 Jahre danach lernen sie sich kennen und werden in einen Kampf hineingezogen, der in einer anderen Dimension stattfindet. Es ist eine Schlacht gegen einen Gegner, der nur mit einer Waffe besiegt werden kann - mit Liebe. In dem märchenhaften Land Coventry herrscht die Dunkelheit - eine böse Macht, die alles Licht und all die Seelen jener Unglücklichen verschlingt, die ihren Weg kreuzen. Doch an Halloween wird ein ungewöhnliches Zwillingspaar geboren, und mit ihnen die Hoffnung auf Rettung. Denn in den jungen Hexen schlummern Kräfte, die der Dunkelheit Einhalt gebieten und das Licht nach Coventry zurückbringen können. Die Dunkelheit ist sich dieser Gefahr bewusst und macht Jagd auf die Kinder; um ihr Leben zu schützen, werden die Zwexies - die Zwillingshexen - getrennt und noch am Tage ihrer Geburt aus ihrer Dimension in unsere Welt gebracht. Erst 21 Jahre danach, an ihrem gemeinsamen Geburtstag, lernen sie sich zufällig kennen. Die lebensfrohe Apolla - mit weltlichem Namen Camryn - ist begeistert, dass sie nun eine Zwillingsschwester hat. Doch Artemis, alias Alex, reagiert eher zurückhaltend und irritiert. Noch als Babys waren die beiden adoptiert worden. Camryn wuchs bei reichen Leuten auf, die ihr jeden Wunsch erfüllten, und so ist aus ihr eine selbstbewusste kleine Prinzessin geworden. Alex dagegen wurde in ärmlichen Verhältnissen groß; sie hatte nur eine Adoptivmutter, die vor einigen Jahren starb und sie mittellos zurück lies. Als diese unterschiedlichen Charaktere sich etwas besser kennen lernen, finden sie heraus, dass sie sich von Kindesbeinen an mit einem Land beschäftigt haben, von dem sie glaubten, dass es nur in ihrer Fantasie existiert. Doch nicht nur die erstaunliche Entdeckung, dass ihr Zusammensein magische Kräfte in ihnen entfaltet, lässt sie bald ahnen, dass dieses Fantasie-Land nicht unwirklicher ist, als die Stadt, in der sie leben. Verborgenes Wissen wird in ihnen wach, und mit ihm Erinnerungen an Schicksale von Menschen, die sie eigentlich gar nicht kennen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tia Mowry (Alex Fielding / Artemis) Tamera Mowry (Camryn Barnes / Apolla) Kristen Wilson (Miranda) Patrick Fabian (Thantos) Jennifer Robertson (Illeana) Pat Kelly (Karsh) Jessica Greco (Lucinda) Originaltitel: Twitches Regie: Stuart Gillard Drehbuch: Melissa Gould, Dan Berendsen Kamera: Manfred Guthe Musik: John van Tongeren