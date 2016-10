Phoenix 02:45 bis 04:45 Sonstiges Clinton vs. Trump - Die letzte TV-Debatte Dritte und letzte TV-Debatte der beiden US-Präsidentschafts-Kandidaten Hillary Clinton und Donald Trump D 2016 Live Live TV Merken Dritte und letzte TV-Debatte der beiden US-Präsidentschafts-Kandidaten Hillary Clinton und Donald Trump Im US-Wahlkampf wird der Ton immer rauer, die Bandagen härter: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag treten die beiden Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump erneut zum TV-Duell an. Bereits nach der zweiten Debatte war klar, dass die Schlammschlacht ums Weiße Haus in vollem Gange ist. Der US-Republikaner hatte seine demokratische Rivalin bezichtigt, unter dem Einfluss von Aufputschmitteln gestanden zu haben. Für das nächste TV-Duell schlug Trump einen Drogentest vor. Währenddessen meldete sich am Wochenende die neunte Frau, die Trump sexuelle Übergriffe vorwarf. Die dritte und letzte Fernsehdebatte der beiden aus Las Vegas wird mit Spannung erwartet. In der Sendung "der Tag" stimmt Moderator Michael Krons die Zuschauer ab 23 Uhr auf die lange Nacht ein. Ab 02.45 Uhr überträgt phoenix den Schlagabtausch live im Zweikanalton. Zu Gast im Studio bei Moderator Michael Kolz ist der Politikwissenschaftler Professor Christian Lammert, der Hintergrundinformationen liefert und die wichtigsten Aussagen kommentiert. Hochkarätige Dokumentationen runden die lange Nacht bis 08.45 Uhr ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Clinton vs. Trump - Die letzte TV-Debatte