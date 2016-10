Phoenix 00:00 bis 00:45 Diskussion Phoenix-Runde Putin in Berlin - Ende der Eiszeit? D 2016 Live TV Merken Erstmals seit Beginn der Ukraine-Krise ist der russische Präsident Wladimir Putin zu Gast in Berlin. Das Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem französischen Präsidenten François Hollande und dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko ist erneut ein Versuch, über einen möglichen Frieden in der Ostukraine zu sprechen. Ist der Besuch Putins als Annäherung zu werten? Was bedeutet das Treffen für den Friedensprozess in der Ukraine und was für das deutsch-russische Verhältnis? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anke Plättner Gäste: Gäste: Harald Kujat (ehem. Vors. NATO-Militärausschuss und Generalinspekteur a.. D.), Ivan Rodionov (Chefredakteur RT Deutsch) Originaltitel: phoenix Runde