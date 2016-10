Phoenix 01:30 bis 02:15 Dokumentation Faszination Inselwelten Island GB 2011 2016-10-19 08:15 Live TV Merken In den letzten Jahrzehnten sind die Gletscher Islands rapide geschrumpft: von den 40 Gletschern der gewaltigen Vatnajökull-Eiskappe im Südosten der Insel gehen derzeit 39 zurück. Bislang haben sich die Isländer auf die Veränderungen einstellen können. Doch was, wenn die Gletscher im Zuge der globalen Erwärmung weiter schmelzen? Welche Auswirkungen hätte das auf die Menschen, welche auf die Tier- und Pflanzenwelt Islands? Der Film bemüht sich vor Ort um Antworten auf diese und andere Fragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Islands and Life