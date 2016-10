Phoenix 15:15 bis 16:00 Dokumentation Shoppingcenter - Fluch oder Segen? D 2016 Merken Da stehen sie mitten in unseren Städten und heißen zum Beispiel "Schloss-Arkaden". Doch was nach Tradition klingt, ist das genaue Gegenteil. Shoppingcenter sind keine gewachsenen Teile der Stadt. Es sind künstliche Gebilde, optimiert nach allen Regeln des Marketings und der Finanzwelt. Der mit Abstand erfolgreichste Einkaufscenter-Entwickler ist die "ECE" (Einkaufs-Center Entwicklung) in Hamburg. Alexander Otto und seine rund 3.500 Mitarbeiter bauen immer mehr dieser Center in Deutschland und Europa stets nach dem gleichen Konzept: eins-a-Lage, mindestens 250.000 Menschen im Einzugsbereich, ein bewährter Mix aus großen und kleinen Geschäften. Fluch oder Segen für die Städte? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Shoppingcenter - Fluch oder Segen?