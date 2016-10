Phoenix 07:30 bis 08:15 Dokumentation Faszination Inselwelten Sansibar GB 2011 2016-10-18 18:30 Live TV Merken Südlich des Äquators liegt an der ostafrikanischen Küste die Inselgruppe Sansibar. Die Einwohner stammen vom Volk der Swahili ab. Mittlerweile leben mehr als eine Million Menschen auf den Inseln Sansibars. Der Islam ist die vorherrschende Religion. Sansibar ist berühmt für seine Gewürze. Gewürznelken, Kurkuma, Zimt und Pfeffer wurden von hier in die Welt verschifft. Einst war Sansibar im Indischen Ozean ein wichtiger Umschlagplatz im lukrativen Gewürzhandel. Noch heute verdienen viele Einwohner ihren Lebensunterhalt mit dem Anbau von Pfeffer, Muskatnuss und Gewürznelken, daneben sind vor allem Fischerei und Landwirtschaft bedeutende Wirtschaftsfaktoren. Als weiteres wichtiges Standbein hat sich in den vergangenen Jahrzehnten der Tourismus etabliert - doch Armut und Bildungsmangel sind auf der zu Tansania gehörenden Inselgruppe immer noch weit verbreitet. Außerdem sind die Inseln von ethnischen Konflikten belastet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Islands and Life

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 387 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 147 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 147 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 147 Min.