Phoenix 03:00 bis 03:45 Dokumentation Der letzte Beweis Attentat auf Robert Kennedy USA 2007 Live TV Merken Am 5. Juni 1968, kurz nach Mitternacht, wurde Robert F. Kennedy im Hotel "Ambassador" in Los Angeles angeschossen. Der jüngere Bruder von John F. Kennedy starb einen Tag später an seinen Verletzungen. Noch am Tatort wurde ein palästinensischer Einwanderer als Täter verhaftet und die Tatwaffe sicher gestellt. Mit Hilfe modernster Kriminal-Technik versuchen Experten zu verifizieren, ob der Täter tatsächlich jener Palästinenser war oder ob es sich womöglich um eine Verschwörung handelte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Best Evidence

