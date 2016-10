Phoenix 23:15 bis 00:00 Dokumentation Mein Kind isst nicht! D 2016 2016-10-18 02:15 Live TV Merken "Valentina war völlig verändert, wir konnten nicht mehr mit ihr reden, alles drehte sich nur noch darum, dass sie nichts mehr essen wollte. Ich hatte Panik." Astrid und Hagen Kahmann aus Berlin können es nicht fassen, als sich aus der Diät ihrer 15jährigen Tochter innerhalb weniger Wochen eine zwanghafte Ess-Störung entwickelt hat. Sie merken, dass sie Valentina nicht mehr erreichen, dass sie nicht helfen können - und reagieren schnell. Zusammen mit der 15Jährigen lassen sich die Eltern therapeutisch beraten, schließlich wird Valentina in die Charité, auf die Station für Ess-Störungen eingewiesen. Nicola Graef begleitet filmisch über mehrere Monate zwei Familien durch die schwere Zeit der Essstörung ihrer Töchter. Als Valentina nach 12 Wochen Klinikaufenthalt wieder nach Hause kommt, hat sich vieles in der Familie verändert. Was ist passiert? Edda, die 15-jährige Tochter von Hildegard Brinkmann, lebt in einer betreuten Einrichtung für Mädchen mit Ess-Störungen. 250 Kilometer trennen nun Mutter und Tochter - eine sehr weite, ärztlich empfohlene Distanz, nachdem Edda lebensbedrohlich abmagerte: "Auch wenn ich als Mutter weiß, dass diese Entscheidung richtig ist, ist es sehr schwer, sie gehen zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Kind isst nicht!