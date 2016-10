Phoenix 20:15 bis 21:40 Dokumentation Europa, Entstehung eines Kontinents F 2012 2016-10-16 01:00 Merken Wie sah es vor 40.000 Jahren auf dem europäischen Kontinent aus, als sich der moderne Mensch hier niederließ? Wie vor 65 Millionen Jahren, als die Dinosaurier ausstarben, die die Welt so lange beherrscht haben? Und vor 600 Millionen Jahren, als die ersten Formen komplexen Lebens auftauchten? Filmemacher und Schauspieler Antoine de Maximy begibt sich zu den schönsten Naturschauplätzen Europas und lässt sie die Geschichte des Kontinents erzählen. Er besucht Orte, an denen Erdbeben, Vulkanausbrüche und Sturmfluten eine sich ewig wandelnde Landschaft modellieren. Wissenschaftler erläutern die wechselvolle Geschichte Europas, schätzen Risiken für die Bevölkerung ab und enthüllen die Geheimnisse dieser Landstriche. Zunächst kommen Menschen zu Wort, die wahrhaft welterschütternde Ereignisse miterlebt haben, etwa Zeugen des jüngsten Erdbebens in der Türkei waren, oder ein Fluglotse, der im Dienst war, als der Ausbruch des isländischen Vulkans 2010 den europäischen Flugverkehr lahmlegte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Europe, l'odyssée d'un continent Regie: Stéphane Bégoin