ZDF neo 03:05 bis 04:35 Drama Du gehörst mir D 2007 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Melanie und Wolf lernen sich bei einer Party kennen. Für beide ist es die große Liebe auf den ersten Blick. Doch schon bald schleicht sich das erste Unbehagen in die Beziehung. Melanie hat bei der Hochzeit nicht geahnt, wie eifersüchtig und besitzergreifend Rolf ist. Seine Liebe wird bald zu einer erdrückenden Manie, gegen die sie sich nicht zu wehren weiß. Für sie ist der sympathische Anwalt ein erstaunlich hingebungsvoller Mann, der ihr Herz im Sturm erobert. Für ihn ist die attraktive Journalistin die große Liebe, eine interessante Frau, die sich zu kleiden und zu bewegen weiß, wenngleich im Umgang mit anderen Männern etwas zu forsch. Für beide steht schon nach kurzer Zeit fest, dass sie keinen besseren Lebenspartner hätten finden können. Die Zeit ist reif, und so einigt man sich schnell auf den Termin für die Hochzeit. Im Familien- und Freundeskreis ist man zwar etwas irritiert, doch die bedingungslose Liebe von Wolf und Melanie scheint über jeden Zweifel erhaben. Melanie zieht in Wolfs große repräsentative Wohnung am Rande der Stadt. Doch bald schon schleicht sich in Melanies neues Leben ein Unbehagen: Wolf schätzt weder den Kontakt zu Melanies Freunden und Kollegen, noch den zu ihrem Vater oder ihrer engsten Vertrauten Sarah. Er versucht, Melanies Treffen und Termine zu unterbinden, zunächst ohne dass seine Frau es bemerkt. Bei Interviews taucht er plötzlich unvermittelt auf, er beobachtet sie im Schwimmbad. Für Melanie werden die ersten Anzeichen der Eifersucht bald zur Plage. Sie fühlt sich eingeengt und bedrängt. Gespräche über Wolfs Eifersucht beginnen im Streit - und enden mit einer großen Versöhnung. Melanie fühlt sich von Wolf geliebt, doch seine besitzergreifende Art wird ihr immer unerträglicher. Sie kann nicht glauben, dass dieser gleichzeitig feinfühlige und starke Mann eine krankhafte Eifersucht in sich trägt. Nach einer überstürzten Flucht aus der gemeinsamen Wohnung beginnt für Melanie eine Zeit des Kampfes gegen ihre Angst vor Wolf. Sie ahnt, dass sie sich ihrem Mann auf eine ausgeklügelte Weise stellen muss, um nicht Opfer seines Psychoterrors zu werden. Melanie nimmt den Kampf gegen den eigenen Ehemann auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Wolf) Katharina Lorenz (Melanie Wagner) Walter Kreye (Jobst Wagner) Martin Rapold (Philip) Christina Große (Sarah) Matthias Klimsa (Frank) Jens Münchow (Jimmy) Originaltitel: Du gehörst mir Regie: Tobias Ineichen Drehbuch: Annemarie Schoenle Kamera: Lukas Strebel Musik: Fabian Römer

