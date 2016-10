ZDF neo 23:20 bis 00:10 Serien Masters of Sex Folge: 36 Ausgezählt USA 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Nach zehnjähriger Forschungsarbeit veröffentlichen Masters und Johnson ihr Buch "Die sexuelle Reaktion". Staffel drei schildert, wie es beruflich und privat mit den beiden weitergeht. Paul hat, ohne Libbys Wissen, sein Haus verkauft und die Stadt verlassen. Bei einem Besuch in der Praxis ihres Mannes Bill spricht der christlich-fundamentale Fanatiker Ronald Sturgis Libby an und droht ihr, ihr Mann werde sie mit in den Abgrund reißen. Bill sieht sich immer noch mit dem Vorwurf konfrontiert, Kinder sexuell belästigt zu haben. Der Vorwurf basiert auf einem Missverständnis, das Bills eigener Sohn Johnny (Jaeden Lieberher) heraufbeschworen hat. Libby und Virginia (Lizzy Caplan) wollen Bill davon überzeugen, sich gütlich zu einigen, das heißt, mit Geld freizukaufen. Virginia hat sich für Dan (Josh Logan) entschieden. Er hat sich von seiner Frau getrennt. Virginia will St. Louis mit Dan verlassen, obwohl Bill ihr kurz zuvor seine Liebe gestanden hat und Worte benutzte, die jahrelang nicht über seine Lippen kamen. Doch es kommt noch schlimmer. Nora (Emily Kinney) stellt Bill eine Falle. Sie ist nicht das freizügige, unabhängige Mädchen, als das sie sich Bill vorstellte, sondern arbeitet mit Ronald zusammen. Masters und Johnson werden wegen des Surrogate-Programms der Prostitution und Zuhälterei bezichtigt. Bill muss ins Gefängnis. Nur die Zahlung einer stattlichen Kaution kann ihn aus der Zelle befreien. In die Enge getrieben, gesteht Bill Libby seine Affäre mit Virginia. Doch diese war Libby lange bekannt, wurde von ihr toleriert und nicht thematisiert. Nora versucht, Libby ihr Verhalten zu erklären. Doch Libby lässt in der Öffentlichkeit nichts auf ihren Mann kommen, verteidigt ihn und seine Forschungsarbeit. Sie zahlt aber nicht Bills Kaution. Das erledigt Barton Scully (Beau Bridges). Bill kann das Gefängnis verlassen, weiß aber nicht, wo er hin soll. Einsam steht er nachts auf der Straße. Welche Zukunft hat der Mann, der wie kaum einer vor und nach ihm die menschliche Sexualität wissenschaftlich erforschte? Letzte Folge der dritten Staffel von "Masters of Sex". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Sheen (Dr. William Masters) Lizzy Caplan (Virginia Johnson) Caitlin Fitzgerald (Libby Masters) Annaleigh Ashford (Betty DiMello) Rob Benedict (Jonathan Laurents) Troy Blendell (Hugh Barringer) Christopher Clausi (Journalist) Originaltitel: Masters of Sex Regie: Jeremy Webb Drehbuch: Michelle Ashford, Tom Maier, Steven Levenson Kamera: Chris Manley Altersempfehlung: ab 16