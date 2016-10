ZDF neo 15:35 bis 16:20 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 29 Alle für einen D 2000 2016-10-19 10:10 Stereo Untertitel 16:9 Merken Model Jessica stolpert auf einer Zickzacktreppe. Modeschöpfer Jonathan stürzt vor Schreck hinterher und verletzt sich schwer. Der Alarm kommt den Rettungsfliegern ausnahmsweise gelegen. Denn Torsten muss gerade eine Standpauke von Kettwig über sich ergehen lassen. Es gab eine Dienstaufsichtsbeschwerde, weil sich Torsten bei einem der letzten Einsätze mit einem Paparazzo angelegt und dessen Kamera zerstört hat. Weiterhin trägt ein alter Mann, der der Überzeugung ist, nicht mehr lange zu leben, den Rettungsfliegern seinen letzten Willen auf: Alex soll seinen bis aufs Blut zerstrittenen Söhnen einen Brief übergeben. Dass mit diesem Auftrag eine kleine Finte verbunden ist, stellt sich allerdings erst später heraus. Zuvor wird das Team jedoch auf eine Pferdekoppel gerufen. Dort hat eine Gruppe von Jugendlichen Schreckschusswaffen an Pferden ausprobiert. Die Rechnung haben sie allerdings ohne den Besitzer der Tiere gemacht. Der schießt zurück - und zwar scharf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerit Kling (Notärztin Maren Maibach) Matthias Leja (Pilot Alexander Karuhn) Tom Wlaschiha (Sanitäter Torsten Biedenstedt) Oliver Hörner (Bordmechaniker Jan Wollcke) Hans Heller (Jonathan) Anna Kish (Popel) Karim Köster (Catcher) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Georg Schiemann Drehbuch: Georg Schiemann, Rudolf Anders Kamera: Wolfram Beyer Musik: Axel Donner