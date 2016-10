ZDF neo 13:10 bis 14:35 Krimi Columbo Keine Spur ist sicher USA 1997 2016-10-18 17:10 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der äußerst wohlhabende Geschäftsmann Clifford Calvert hat in aller Öffentlichkeit eine Auseinandersetzung mit seinem Partner Howard Selzer. Calverts Frau Kathleen will ihren Mann töten, um für ihren Geliebten Patrick frei zu sein. Die beiden erschießen Selzer und wollen Clifford die Tat in die Schuhe schieben. Columbo lässt sich allerdings nicht hinters Licht führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Lt. Columbo) Barry Corbin (Clifford Calvert) David Rasche (Patrick Kinsey) Shera Danese (Kathleen Calvert) Raye Birk (Howard Seltzer) Will Nye (Officer Will) Franklin Cover (Harry Jenkins) Originaltitel: Columbo Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Charles Kipps Kamera: Fred V. Murphy