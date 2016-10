ZDF neo 07:50 bis 08:35 Kochen Lafer!Lichter!Lecker! Die etwas andere Promi-Kochschule D 2016 Stereo 16:9 Merken In dieser Kochschule lernen zwei Prominente alles über das große Kocheinmaleins. Bodenständiges von Horst Lichter, Raffiniert-Delikates von Johann Lafer. Lafer und Lichter beweisen, dass aus scheinbar unüberwindbaren kulinarischen Differenzen am Ende ein feines Vier-Gänge-Menü wird. Zu Gast sind Mareile Höppner und Matthias Steiner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Johann Lafer, Horst Lichter Gäste: Gäste: Mareile Höppner (Moderatorin), Matthias Steiner (Olympiasieger im Gewichtheben) Originaltitel: Lafer!Lichter!Lecker!

