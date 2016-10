Phoenix 04:15 bis 05:00 Dokumentation Todesstraßen - Unterwegs am Limit Bolivien - Elfenbeinküste - Georgien D 2016 Live TV Merken Straßen sind mehr als nur graue Asphaltstreifen, seit Jahrhunderten sind sie Lebensadern der Menschheit, voller Geschichten und Geschichte - und in bestimmten Ländern und Gegenden bergen sie auch große Gefahren, viel menschliches Leid und Tod. Dokumentarfilmer Oliver G. Becker wagte sich auf die gefährlichen Straßen des afghanischen Hindukush-Gebirges, auf die berüchtigte Moloto-Road in Südafrika, entlang der Schwindel erregenden Abhänge der bolivianischen Anden und auf weitere "Todesstraßen" in Indien, Georgien und an der Elfenbeinküste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Todesstraßen - Unterwegs am Limit

