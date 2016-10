Phoenix 02:15 bis 03:45 Dokumentation Wem gehört die Stadt Bürger in Bewegung D 2014 Live TV Merken Als ein Großinvestor ankündigt, auf einem ehemaligen Industrieareal mitten in Köln-Ehrenfeld eine Shopping-Mall zu bauen, werden Proteste der Bürger laut. Der Bürgermeister des Stadtteils versucht zu vermitteln. Er möchte die Anwohner an der Gestaltung ihres Viertels beteiligen. Doch während die Bürgerinitiative noch über visionäre Alternativen diskutiert, hat die Stadtverwaltung schon ganz andere Pläne auf dem Tisch. Anna Ditges drehte ihren Film zwei Jahre lang im Mikrokosmos der größten deutschen Provinzstadt. Sie zeigt exemplarisch auf, was passiert, wenn Anwohner, Investoren, Politiker und Stadtplaner ihre ganz unterschiedlichen Vorstellungen von der Zukunft eines Viertels unter einen Hut bringen müssen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Wem gehört die Stadt

