Phoenix 07:15 bis 08:45 Dokumentation "Lady Liberty" Freiheit erleuchtet die Welt F 2013 2016-10-20 18:30 Live TV Merken Die Freiheitsstatue am Eingang zum Hafen von New York ist eines der berühmtesten Monumente der Welt. Unter ihrer Fackel gingen Millionen Einwanderer hindurch und machten sie damit zum Symbol für das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Dabei hat die Statue ihren Ursprung in Frankreich. Mitte des 19. Jahrhunderts erwachte in einigen visionären Franzosen die Idee zu diesem ebenso extravaganten wie absurden Projekt, mitten im bereits völlig überfüllten New Yorker Hafen eine riesige Statue zu bauen. Sie wollten nichts Geringeres als das "achte Weltwunder" errichten, und das ohne staatliche Subventionen oder andere öffentliche Gelder. Bald begeisterten sich bedeutende Persönlichkeiten der französischen und amerikanischen Gesellschaft für das Vorhaben und trugen dazu bei, dass eines der bekanntesten Wahrzeichen der Moderne erschaffen werden konnte. Das Doku-Drama erzählt die fabelhaft anmutende, kaum bekannte Geschichte der Freiheitsstatue, und sie schildert, wie es dazu kam, dass der Traum des Bildhauers Frédéric-Auguste Bartholdi aus dem elsässischen Colmar Wirklichkeit wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lady Liberty Regie: Mark Daniels Drehbuch: Mark Daniels

