Phoenix 03:00 bis 03:45 Dokumentation ZDF-History Ein Herz und keine Krone - Die Prinzgemahle D 2015 2016-10-18 03:45 Live TV Merken "ZDF-History" blickt auf Europas Prinzgemahle. Die Dame schwingt das Zepter, der Herr spielt nur die zweite Geige. Ein Leben im Schatten der Königin. Kann das gut gehen? Prinzgemahle haben keinen Beruf, kein Mitspracherecht. Sie gelten als die Entrechteten am königlichen Hof, die nur eine wirklich wichtige Aufgabe in ihrem Leben zu erfüllen haben: einen Thronerben zeugen. Wie kommen die Prinzgemahle mit ihrer Statistenrolle klar? Wie finden sie ihren Platz neben der Königin? Hat sich die Rolle gewandelt? "ZDF-History" klärt die Fragen anhand der Biografien von Claus und Bernhard der Niederlande, Albert und Philip von England, Henrik von Dänemark und des Prinzgemahls Daniel von Schweden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF-History

