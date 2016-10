Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Das Mittelalter im Südwesten Die Welt der Ritter D 2014 2016-10-15 03:45 Merken Das Mittelalter als eine rückständige, kulturlose und finstere Epoche - diese Vorstellung hält sich hartnäckig. Reporterin Lena Ganschow nimmt die Zuschauer mit auf eine spannende Zeitreise, die ein anderes Bild vermittelt: Erfindungsreich, pragmatisch und bunt - auch so lebte es sich im Mittelalter. Auf ihrer Reise durch den Südwesten trifft sie Mittelalter-Experten, Burgherren, und Wissenschaftler. In Experimenten, Reenactments und spektakulären 3D-Animationen wird die vergangene Welt des Mittelalters erkundet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Lena Ganschow Originaltitel: Das Mittelalter im Südwesten