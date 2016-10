ZDF neo 00:05 bis 00:55 Krimiserie Code 37 Folge: 15 Der Hotelgast B 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken In einem Luxushotel wird der Geschäftsmann Leo Vervliet so verprügelt, dass er ins Koma fällt. Hannah Maes übernimmt den Fall. Vervliet hatte den Vorabend mit der Hostess Kitty aus der Call-Girl-Agentur von Mike Van Mechelen verbracht. Die zierliche Kitty könnte etwas mit der Sache zu tun haben, denn sie hatte in der Vergangenheit die Fäuste locker sitzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Veerle Baetens (Hannah Maes) Marc Lauwrys (Charles Ruiters) Michael Pas (Bob De Groof) Gilles Deschryver (Kevin Desmet) Ben Segers (Marc Vermaelen) Geert Van Rampelberg (Koen Verberk) Carry Goossens (Robert Maes) Originaltitel: Code 37 Regie: Jakob Verbruggen Drehbuch: Hola Guapa, Alain Quateau, Lieven Scheerlinck, Koen Sonck Kamera: Christophe Nuyens