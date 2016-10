ZDF neo 23:10 bis 00:05 Krimiserie Code 37 Folge: 14 Zwei alte Damen B 2011 Stereo 16:9 HDTV Wieder da Merken Die 74-jährige Magda Reyniers lebt alleine in einem Häuschen inmitten einer Reihenhaussiedlung. Eines Tages lässt sie alle Schlösser ihrer Fenster und Türen auswechseln. Das Team der Sittenpolizei wird misstrauisch. Sie finden heraus, dass Magda von einem maskierten Mann überfallen und vergewaltigt wurde. Außer roten Rosen im Schlafzimmer hat der Täter jedoch keine Spuren hinterlassen. Zudem bekommt Hannah Maes Besuch von Kollegen der Internen Ermittlung, da sie verdächtigt wird, ihre Position missbraucht zu haben. Daraufhin wird Hannah vorübergehend vom Dienst suspendiert, so dass Bob, Charles und Kevin bei der Aufklärung von Magdas Fall auf sich alleine gestellt sind. ZDFneo wiederholt die zweite Staffel mit 13 Folgen "Code 37". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Veerle Baetens (Hannah Maes) Marc Lauwrys (Charles Ruiters) Michael Pas (Bob De Groof) Gilles Deschryver (Kevin Desmet) Ben Segers (Marc Vermaelen) Geert Van Rampelberg (Koen Verberk) Carry Goossens (Robert Maes) Originaltitel: Code 37 Regie: Jakob Verbruggen Drehbuch: Dirk Nielandt Kamera: Christophe Nuyens