ZDF neo 17:10 bis 18:35 Krimi Columbo Das Aschenpuzzle USA 1998 Stereo 16:9 HDTV Klatschreporterin Verity Chandler konfrontiert ihren Exfreund Eric Prince, den Besitzer eines Bestattungsinstituts, mit seinem düsteren Geheimnis. Der tötet und verbrennt sie daraufhin. Da die Leiche nun nicht mehr untersucht werden kann, fällt es Columbo schwer, den Täter zu überführen. Er hat keine Zweifel daran, wer der Mörder ist. Doch Columbo wäre nicht Columbo, wenn er nicht bis ins Detail recherchieren würde, mit wem er es hier zu tun hat. Richard Riehle gibt in dieser Folge sein Debüt als Columbos Assistent Sergeant Degarmo. Der Schauspieler wirkte schon in vielen namhaften Produktionen mit, darunter "Fear and Loathing in Las Vegas" und "Brautalarm". Auch Patrick McGoohan, der für zwei "Columbo"-Folgen den Emmy erhielt, ist wieder mit dabei. Diesmal jedoch nicht als Regisseur, sondern vor der Kamera. Schauspieler: Peter Falk (Inspektor Columbo) Patrick McGoohan (Eric Prince) Rue McClanahan (Verity Chandler) Richard Riehle (Sergeant Degarmo) Spencer Garrett (Roger Gambles) Aubrey Morris (Fred) Edie McClurg (Mrs. Lerby) Originaltitel: Columbo Regie: Patrick McGoohan Drehbuch: Jeffrey Hatcher Kamera: Fred V. Murphy Musik: Dick DeBenedictis