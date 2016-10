ZDF neo 11:40 bis 12:25 Krimiserie Küstenwache Wer den Wind sät D 2004 Stereo 16:9 Merken Maschinist Unterbaur ist begeistert: Die Ingenieure Christina Tölz und Dirk Saade von der Behring-Werft haben die "Glücksburg", ein Schiff der Küstenwache, gründlich überholt. Voller Erwartung fiebert Unterbaur der Erkundung des Maschinenraums entgegen, aber die Probefahrt endet für ihn mit einer Überraschung: Er wird niedergeschlagen und wacht eingesperrt in der Kapitänskajüte auf. Tölz und Saade haben ihre eigenen Pläne, und dem Maschinisten fällt dabei die Rolle der Geisel zu. Wenig später klingelt bei Einsatzleiter Gruber das Telefon, und von der Presse erfährt er, dass die "Glücksburg" entführt wurde. Gruber macht sich auf den Weg nach Kiel, um dem Werftbesitzer Kölbel einen Besuch abzustatten. Auf dem Werksgelände herrscht großer Aufruhr, denn voller Wut über die aktuelle Geschäftspolitik streiken die Angestellten. 500 Arbeitsplätze sind gefährdet, und die Werft steht kurz vor dem Aus. Gruber sieht darin ein mögliches Motiv für die Entführung des frisch sanierten Schiffs. Kapitän Ehlers und die Crew der "Albatros" haben den Auftrag herauszufinden, was die beiden Ingenieure wirklich mit der Aktion im Sinn haben. Über Funk nimmt Ehlers Kontakt mit Christina Tölz auf. Sie wirft Kölbel bewusste Misswirtschaft vor und ist entschlossen, mit allen Mitteln für den Erhalt der Werft zu kämpfen. Ehlers versucht, die Ingenieurin davon zu überzeugen, dass ein Verhandlungstisch der bessere Ort dazu wäre, aber Dirk Saade sieht die Sache anders. Er droht, die "Glücksburg" in die Luft zu sprengen und sowohl Unterbaur als auch die Investitionen der Küstenwache auf dem Meeresboden zu versenken, wenn Ehlers die "Albatros" nicht sofort auf einen anderen Kurs bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Jasmin Gerat (Mona Jürgens) Sandra Leonhard (Lilli Carlson) Rainer Basedow (Kalle Schneidewind) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Patrick Gräser (Jan Kamp) Michael Kind (Hermann Gruber) Originaltitel: Küstenwache Regie: Zbynek Cerven Drehbuch: Jörg Tensing Kamera: Stephan Motzek Musik: Karl Michael Witzel, Johannes Eichenauer